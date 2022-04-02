رفضت أوروبا إنذار بوتين.. فلماذا لا يزال الغاز الروسي يتدفق؟

2022/04/02 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الروسي إنذارًا نهائيًا يوم الخميس إلى الدول "غير الصديقة" لدفع ثمن طاقتها بالروبل (العملة الروسية) اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان أو المخاطرة بقطع الإمدادات الحيوية.هل كانت تلك خدعة؟

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