الجبوري: الإطار التنسيقي غير قادر على تشكيل الحكومة

2022/04/02 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اي لحظة يدعون بها لعقد جلسة برلمانية سنحضرها، ونحن جاهزون لذلك كتحالف انقاذ وطن بأطرافه الثلاثة.

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