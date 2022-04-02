اطلاق مركبة شبه مدارية على متنها ستة أشخاص

2022/04/02 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة Blue Origin عن إطلاق مركبة New Shepard شبه المدارية وعلى متنها ستة سياح.وتشير الشركة، إلى أن المركبة أطلقت في الساعة 9.59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 16.59 بتوقيت موسكو) من منصة الإطلاق التابعة للشركة في ولاية تكساس.وحملت المركبة في هذه الرحلة كلا من رجل الأعمال مارتي […]

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