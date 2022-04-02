الدولار يواصل انخفاضه لليوم الثالث على التوالي

2022/04/02 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146،500 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الجنوب 146.750 دينار

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