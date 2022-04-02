إنطلاق عملية امنية شمال القائم

2022/04/02 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

نفذت قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار والجيش، اليوم السبت، واجباً أمنياً لتفتيش مناطق شمال القائم باتجاه جنوب محافظة نينوى.

وذكرت هيئة الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوة المتمثلة باللواء الثالث المقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الأول والثاني) الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار مع الجيش العراقي نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق (طويسان و تلول الطيارات و ابو هيال وابو غرب وسدة ومسكار ونخيله والعما وجريعات وابو راسين والراوي)".

وأضافت الهيئة أن "القوات أنهت واجبها الأمني بتدقيق معلومات الأشخاص المتواجدين بالمناطق بعد التقائها مع قوات اللواء 18 واللواء 19 من عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وقطعات عمليات جنوب نينوى".

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