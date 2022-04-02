قرعة مونديال قطر.. كيف سينقذ سواريز أوروغواي أمام غانا هذه المرة؟

2022/04/02 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلتقي غانا مع أوروغواي في مونديال “قطر 2022″، على غرار مواجهتهما في نسخة 2010 عندما كانت يد لويس سواريز سببا في حرمان المنتخب الإفريقي من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وستكون هذه المباراة المرتقبة في الأول من ديسمبر المقبل، الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا البرتغال وكوريا الجنوبية.[…]

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كيف سينقذ سواريز أوروغواي أمام غانا هذه المرة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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