مقتل 3 عناصر من

2022/04/02 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات إسرائيلية، السبت، 3 فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي، بعملية في الضفة الغربية، على ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين.

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