الحرب الوطنية الروسية الكبرى الثانية - فؤاد خطيب

2022/04/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_خطيب الحرب الوطنية الكبرى، هكذا دعا الروس حربهم ضد هتلر والنازية التي احتلت أراضي شاسعة في روسيا وهدمت 135 ألف مدينة وقرية سوفياتية ووصلت أقدام النازيين إلى ستالينغراد وأعتاب موسكو.



القيادة السوفياتية حينذاك بقيادة القائد الفولاذي ستالين ومعه حزب شيوعي قوي وشعب وجيش الاتحاد السوفياتي الأحمر العظيم كسروا شر النازية على العالم قاطبة ودحروها حتى احتلوا برلين وفي عقر وجودها، رفعوا العلم الأحمر الشيوعي ......





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