- كلمة ونص - وتفاهة المسلسلات الخليجية - رضي السماك

2022/04/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك يروي الكاتب المصري اليساري الراحل صلاح عيسى حكايته مع مجلة"كلمة ونص" التي كان يصدرها في 1947 الكاتب الغنائي مأمون الشناوي وصلاح عبد المجيد، فما أن وقعت نسخة منها في يده بأحد أكشاك الأزبكية المتخصصة في بيع الكتب القديمة في القاهرة حتى هام بغرامها، وأخذ يفتش بين ركام كتب الأكشاك المبعثرة عما يمكن حصوله على المزيد من أعدادها كلما زار الأزبكية.ومع أنها كانت بحجم الكف، فإنها - حسب وصفه- من أطرف ال ......





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