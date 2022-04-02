الانتخابات المحلية الفلسطينية وسطوة العائلي على الوطني والبرنامجي - نهاد ابو غوش

2022/04/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش سارعت حركة (فتح) كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان فوزها "الكاسح" في الجولة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية، والتي شملت 50 هيئة بلدية وقروية من بينها المدن الرئيسية ومراكز المحافظات.



وقالت الحركة في بيان أصدرته بعد ظهور النتائج أن هذا الفوز الكاسح "دليل قاطع على أن الشعب الفلسطيني قد جدد ثقته بالحركة ورئيسها ومشروعها الوطني"! واشتمل البيان كما هو متوقع على اتهام ح ......





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