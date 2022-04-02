القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في صلاح الدين

2022/04/02 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، عن القاء القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض خلال الـ24 ساعة الماضية، القت القبض خلالها على ستة متهمين بمواد قانونية مختلفة”.واضافت ان “مديرية […]

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