2022/04/02 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب المدرب المصري مؤمن سليمان، من قيادة المنتخب الوطني الوطني بكرة القدم.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “مدرب فريق الشرطة مؤمن سليمان، بات مرشحاً قوياً لتدريب المنتخب الوطني بكرة القدم، بعد نجاحه في قيادة الشرطة للتربع على صدارة الدوري الممتاز حتى الان”.وبين أن “اتحاد الكرة لا يحبذ فكرة التعاقد […]

ظهرت المقالة مدرب مصري يقترب من قيادة المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب مصري يقترب من قيادة المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب مصري يقترب من قيادة المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).