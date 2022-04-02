للمرة الأولى.. صاروخ بريطاني يسقط مروحية روسية في أوكرانيا

2022/04/02 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط طائرة مروحية (هليكوبتر) روسية باستخدام صاروخ بريطاني مضاد للطائرات لأول مرة، بحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

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