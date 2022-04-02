ألمانيا: لن نستخدم قواتنا في أوكرانيا

2022/04/02 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، إيبرهارد تسورن، أن ألمانيا لن تستخدم قواتها في الأراضي الأوكرانية “في أي حال من الأحوال”.وقال تسورن في تصريح صحفي، أنه “لا يزال ما قاله المستشار الألماني والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ساري المفعول: في أي حال من الأحوال لن ننشر قواتنا في الأراضي الأوكرانية”.ومع ذلك عبر […]

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