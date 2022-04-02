رمضان كريم … في بلادي الجميلة - فاطمة ناعوت

2022/04/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت قبل يومين كنتُ في مشوار في أحد شوارع حيّ الزيتون، وشاهدتُ شبكةً من الخيوط معلّقٌ بها ورقاتٌ ملوّنة مقصوصة بالتساوي ومفرّغة بأشكال هندسية مختلفة، وبعض الأطفال والصِّبية من أعمار مختلفة، يحاولون رفع شبكة الخيوط تلك بين شرفات الشارع.



إنه شهرُ رمضان الكريم، والأيامُ المبهجة التي تسبقه حيث يتبارى أطفالُ كل شارع في تزيينه بالأضواء والفوانيس والأهلّة استقبالا وتحية للشهر الكريم الذي يجمعُ المصريين كافّة ......





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