: 6.النظرية الماركسة - اللينينية - نجم الدليمي

2022/04/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي الماركسية-اللينينية - نظام معلل علمياً من نظرات فلسفية واقتصادية واجتماعية وسياسية ، مذهب عن معرفة العالم وتحويلة ، عن قوانين تطور المجتمع والطبيعية والتفكير البشري ، وعن سبيل الاطاحة الثورية بنظام الاستغلال ، وعن بناء المجتمع الشيوعي ، هي عقيدة الطبقة العاملة وطليعتها الاحزاب الشيوعية .ظهرت الماركسية في الأربعينات من القرن التاسع عشر ، فان مقتضيات التطور الأجتماعي الذي كشف العيوب الجذرية المل ......





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