اليسار الخشبي والانتخابات - محمد علي مقلد

2022/04/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد يرمى بالجمود العقائدي كل يساري يغرف من معين الآباء والأجداد فيحفظ أقوالهم ومواقفهم ويسقطها على حاضره.



هذا الغرف ليس حكراً على اليسار الخشبي.



الأصوليات الدينية أعرق غرفاً من سواهم لكن اليسار أرادها، بموجب قانون حق الملكية الفكرية، ماركة مسجلة على أفكاره وطريقة تفكيره.



آخر بدع التخشب ما يصدر عن أهل الثورة في معركة الانتخابات النيابية.



استُنسخ لينين وتوزعت نسخه على الدوائر والأقطار والأمصار.



من ......





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