رويترز: العراق سجل زيادة أقل بمقدار 30 ألف برميل يومياً ضمن خطة أوبك

2022/04/02 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أفادت وكالة رويترز، السبت، أن العراق سجل زيادة أصغر بمقدار 30 ألف برميل يومياً ضمن خطة أوبك لزيادة الانتاج، وهي أقل بـ 14 ألف برميل يوميا للحصة المقررة له البالغة 44 ألف برميل يومياً في آذار.

ووجد مسح أجرته رويترز، أن أعضاء أوبك العشرة يضخون أقل بكثير مما دعا إليه الاتفاق، كما أن امتثال أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 151 بالمئة مقابل 136 بالمئة في شباط.

وأكدت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.54 مليون برميل يومياً خلال شهر آذار الماضي، بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن شباط، لكنها أقل من الزيادة البالغة 253 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاقها مع الحلفاء بما في ذلك روسيا.

بينما أضافت الكويت والإمارات العربية المتحدة 30 ألف برميل يوميا وعشرة آلاف برميل يوميا على التوالي.

وكان الإنتاج النيجيري قد سجل تراجعا قدره 100 ألف برميل يوميا بعد أن أدت الحوادث إلى ظروف قاهرة على مجاري نهر بوني وبراس، وانخفض إنتاج ليبيا بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق حقلين نفطيين مطلع الشهر.

ونوهت وكالة رويترز، في مسحها، إلى أن "الإنتاج لم يزد في غينيا الاستوائية أو الغابون، بسبب الافتقار إلى القدرة على إنتاج المزيد".

وتخفف أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك +، تدريجيا تخفيضات الإنتاج لعام 2020 مع تعافي الطلب من الوباء.



اجتمعت أوبك + يوم الخميس الماضي وأكدت الخطط المتفق عليها مسبقًا، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 2008 فوق 139 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدعو الاتفاق إلى زيادة 400 ألف برميل يوميا في مارس آذار من جميع أعضاء أوبك + ، منها نحو 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.

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