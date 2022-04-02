مصر تعلق على هدنة اليمن الرمضانية

2022/04/02 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعربت مصر عن ترحيبها بمبادرة الممثل الأممي الخاص لليمن بتعليق العمليات العسكرية لشهرين والسماح بدخول السفن الحاملة للغذاء والوقود إلى ميناء الحديدة وإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء.وفي بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية المصرية: “ترحب جمهورية مصر العربية، اليوم الأول من أبريل 2022، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن […]

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