الحكومة ترسل قرارا الى البرلمان بشأن مستحقات الفلاحين

2022/04/02 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتخذت وزارة التجارة إجـراءات عاجلة لـضـمـان الأمـــن الــغــذائــي فــي الـبـلاد أهمها تصفير جميع مستحقات مسوقي الحنطة لــلأعــوام المـاضـيـة، مقدمة حزمة مقترحات للنهوض بواقع زراعة المحصول الستراتيجي.وقال الوزير علاء الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارتــه “اتخذت إجــراءات عدة لضمان الأمــن الغذائي للبلاد، بعد أن كانت قــد عرضتها على المجلس […]

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