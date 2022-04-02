حقوق الانسان توثق حالات الانتحار في ديالى وتؤكد: الارقام مرعبة

2022/04/02 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم السبت، عن توثيق حالات الانتحار داخل المحافظة.

وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الانتحار تحول الى ظاهرة مثيرة للقلق في ديالى بسبب الارقام المرعبة التي تسجل سنويا والتي يكون ضحاياها أكثر من ضحايا بنادق الارهاب خاصة في السنوات الأخيرة".

واضاف ان "شاب متزوج ولديه طفلين يعمل في مهنة حرة في سوق قضاء الخالص انتحر في ساعة متأخرة من مساء يوم امس من خلال شنق نفسه في اول حالة انتحار خلال شهر نيسان الجاري".

وأشار مهدي الى ان "اجمالي محاولات الانتحار المسجلة لدينا خلال 2022 ارتفعت الى 17 حالة انتهى 11 منها بالوفاة"، لافتاً الى ان "اغلبية حالات الانتحار التي تم تسجيلها تعود لشريحة الشباب".

واكد ان "الاسباب متعددة تأتي الازمات الاقتصادية والمشاكل العائلية في مقدمة الأسباب، خصوصا وان ما يسجل من ارقام مرعبة سنويا تستدعي وقفة لدراسة ملف الانتحار في ديالى وبقية المحافظات الاخرى".

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