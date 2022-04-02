محللة CNN: الهجوم الأوكراني على روسيا من أسوأ كوابيس بايدن

2022/04/02 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرح محللة الشؤون العالمية في CNN كيمبرلي دوزير كيف يمكن للهجوم الأوكراني المزعوم على مستودع وقود روسي أن يؤثر على المفاوضات في حل الصراع بين البلدين.

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