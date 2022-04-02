2022/04/02 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) بوقت متأخر، الجمعة، في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة في الدوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال 2022.. منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال 2022.. منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).