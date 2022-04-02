دول وكالة الطاقة الدولية ستلجأ مجددا إلى احتياطاتها النفطية

2022/04/02 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد الى احتياطها النفطي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.وقالت الوكالة في بيان إن أعضاءها قرروا اللجوء من جديد إلى احتياطاتهم النفطية، وأشارت إلى أن التفاصيل ستُعلن “مطلع الأسبوع المقبل”.وأضافت المنظمة (مقرها باريس) أن القرار “يشير إلى […]

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