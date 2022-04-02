تعرف على مواعيد مباريات دور مجموعات كأس العالم 2022

2022/04/02 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور مجموعات بطولة كأس العالم في قطر، والتي ستنطلق في شهر تشرين الثاني المقبل.وكان فيفا قد أجرى مساء أمس الجمعة مراسم قرعة دور مجموعات البطولة العالمية.وستبدأ البطولة يوم الإثنين 21 تشرين الثاني 2022، وستُقام 4 مباريات يوميًا في إطار مرحلة دور المجموعات.مواعيد […]

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