كاميرا مراقبة ترصد لحظة اندلاع عراك عنيف داخل مطعم

2022/04/02 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اندلاع عراك عنيف داخل مطعم لا فيكتوريا تاكيريا الواقع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وتقول الشرطة الأمريكية إن أحد الأشخاص كان يحمل مسدسًا، الأمر الذي أثار حالة هلع وذعر داخل المكان، حيث بدأ جميع الزبائن والموظفين بالهرب والصراخ.

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