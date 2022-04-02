2022/04/02 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات جديدة للإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل داخل مصر وخارجها بعدما قال إن صلاة التراويح "مظهر إسلامي" شُوهت بميكروفونات المساجد المزعجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التراويح ومكبرات الصوت.. إبراهيم عيسى يثير عاصفة جديدة من الجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التراويح ومكبرات الصوت.. إبراهيم عيسى يثير عاصفة جديدة من الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).