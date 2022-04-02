مئات الكيلومترات تفصلهم عن وطنهم.. أطفال يولدون في مستشفى بولندي يُعنى بالنساء الأوكرانيات الحوامل

2022/04/02 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدت أديلينا قبل ساعات معدودة، الطفلة الأوكرانية التي نجت من الحرب في بولندا.اجتازت والدتها كريستينا، الحدود سيرًا على الأقدام، هربًا من الصواريخ الروسية التي كانت تقصف حيها.وُلد ثمانية أطفال مثل أديلينا في مستشفى إنفلانكا التخصصي في وارسو الذي استقبل نساء أوكرانيات حوامل أو يحتجن رعاية طبية لأمراض نسائية.

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