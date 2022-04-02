2022/04/02 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الحلبوسي يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك أولاً على ايرث نيوز.

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