انقسام حول

2022/04/02 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك، السبت، في إندونيسيا ومعظم دول الشرق الأوسط، على الرغم من أن الكثيرين بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وأماكن أخرى، لم يكونوا يخططون لبدء شهر الصيام، قبل يوم الأحد.

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