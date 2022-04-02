راضي شنيشل يكشف موقفه من العمل في لجنة الخبراء

2022/04/02 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كسف المدرب الدولي راضي شنيشل، موقفه من العمل في لجنة الخبراء باتحاد الكرة.وقال شنيشل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، شكل لجنة للخبراء من أجل النهوض بالكرة العراقية بعضوية عدد من المدربين واللاعبين السابقين”.وأضاف “قدمت اعتذاري من العمل مع لجنة الخبراء، لكوني لازالت مدرباً، […]

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