القبض على متهم قام بتزوير سند عقاري بقيمة ١٠٠ مليون دينار شمالي بغداد

2022/04/02 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم السبت، القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة ١٠٠ مليون دينار شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (١٠٠) مليون دينار عراقي وبيعه لأحد المواطنين في منطقة […]

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