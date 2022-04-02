في مطلع رمضان.. ازمة تضرب محافظة عراقية

2022/04/02 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

حذرت رابطة اصحاب المولدات الاهلية في محافظة الديوانية، اليوم السبت، من ازمة قد تحصل مع اول ايام رمضان سببها فرع المنتوجات النفطية.

وقال عضو الرابطة حيدر الزبيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرع المنتوجات النفطية في الديوانية أمتنع عن تزويدنا بمادة الكاز اعتباراً من 1/4"، مضيفا أنه "تم تخفيض الحصة الوقودية للاشهر الفائتة".

وتابع: "لذلك فإن استمرار محافظة الديوانية وفرع المنتوجات النفطية بعدم دعمنا او عدم تجهيزنا بمادة الكاز بالاضافة لعدم تحديد سعر مناسب فان ذلك سيؤدي الى حصول ازمة ستبدأ مع اول أيام رمضان".

وأكد أن "التشغيل لن يكون ليلي، ولانستطيع الاستمرار في العمل".

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