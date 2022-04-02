مرور ذي قار تنفذ ممارسة مرورية لمحاسبة المخالفين

2022/04/02 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

نفذت مديرية مرور ذي قار، اليوم السبت، ممارسة مرورية لمحاسبة المخالفين في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "نفذت ممارسة مرورية في عدد من اقضية ونواحي المحافظة لغرض محاسبة المخالفين ونشر الثقافة المرورية بين السائقين".

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