الحشد الشعبي يستنفر 1000 من مقاتليه لدعم خطة

2022/04/02 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن استنفار 1000 من مقاتليه لدعم خطة رمضان الامنية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي استنفر 1000 من مقاتليه في 13 قاطع ضمن حدود ديالى لدعم خطة رمضان الامنية في تعزيز الاجراءات حول دور العبادة والمنتديات الدينية لتفادي اي خروقات".

واضاف، ان "خطة الاستنفار والتي ستدعم جهود عمليات ديالى في تعزيز الاستقرار خلال الشهر الكريم ستاخذ محاور متعددة من ناحية تامين الطرق والمزارات الدينية بالاضافة الى الاسواق"، لافتا الى ان "جهود الحشد الشعبي ستكون بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية من خلال غرفة عمليات مؤحدة".

واشار الى ان "عمليات تعقب خلايا داعش لن تتوقف خلال شهر رمضان"، مؤكدا ان "هناك اهداف متعددة للخطة الامنية التي دخلت حيز التنفيذ منذ ساعات الفجر الاولى".

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