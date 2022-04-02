2022/04/02 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط حاوية تحتوي على مستلزمات طبية مختبرية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنها “تمكنت بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر […]

ظهرت المقالة المنافذ: ضبط حاوية مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط حاوية مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط حاوية مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).