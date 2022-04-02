بايدن مهنئا برمضان: يعلمنا القرآن الكريم

2022/04/02 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان.

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