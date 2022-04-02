2022/04/02 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إخفاق المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصور مذيعة تبكي على الهواء لدى عرضها صورة محمد صلاح الذي أهدر ركلة الترجيح الأولى.

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