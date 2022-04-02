انطلاق عملية امنية مشتركة شمال القائم

2022/04/02 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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نفذت قوات مشتركة من الجيش والحشد ،اليوم السبت، عملية أمنية لتفتيش مناطق شمال القائم باتجاه جنوب محافظة نينوى.

وذكرت بيان أن العملية شملت تفتيش مناطق طويسان وتلول الطيارات وابو هيال وابو غرب وسدة ومسكار ونخيله والعما وجريعات وابو راسين والراوي، وقامت بتدقيق المعلومات التي بحوزتها مع الوقائع على الأرض.

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