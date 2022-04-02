“الحرمان” يُغيب 6 لاعبين عن الجولة 26 من ممتاز الكرة

2022/04/02 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.وبسبب تراكم البطاقات الصفراء سيغيب كل من: حسن محم وجعفر عبيس من نادي الكرخ وآرتي بولو من نادي الكهرباء.ويغيب عن الجولة أيضاً كل من محمد الباقر من الديوانية وهلو فايق من أربيل وبرونو أوليفر من زاخو.[…]

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