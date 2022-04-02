دور أمريكا في خلق هذه الحرب، ليس أقل من الدور الروسي! - فارس محمود

2022/04/02 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (حوار المنصة الثالثة مع فارس محمود حول حرب أوكرانيا، 7 آذار 2022)المنصة الثالثة: هناك تفسيرات كثيرة لهذه الحرب منها "ديكتاتورية بوتين"، "غطرسة بوتين" (الصحافة الغربية) أو الدفاع عن الروس وحمايتهم في " دونيتسك" و"لوغانيتسك" الذي يشكلون أغلبية المواطنين هناك والذين يتعرضون للاضطهاد والتمييز مثلما يتحدث بوتين وسائر المدافعين عن هذا الغزو...



فما هي الأسباب الحقيقة لهذا الهجوم والغزو برأيكم؟!فا ......





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