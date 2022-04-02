بصدد حملة روسيا العسكرية على اوكرانيا - ريبوار احمد

2022/04/02 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريبوار_احمد (ريبوار أحمد في مقابلة مع جريدة أكتوبر- الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني)أكتوبر: بعد عدة سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، شرعت روسيا في الرابع والعشرين من هذا الشهر، شباط، بحملة عسكرية على أوكرانيا.



إلى ماذا تعزون أرضية واسباب هذه الحرب التي شرعت بها روسيا؟! هل يتعلق الأمر بمطالبة تاريخية تخص عائدية اوكرانيا لروسيا أم خطر محاصرة الناتو لروسيا جراء موضوعة انضمام اوكرانيا للنات ......





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