2022/04/02 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم السبت، توقّعات أوّل أيّام شهر رمضان المبارك بحسب مكتب السيّد السيستاني(دام ظلّه الوارف).وذكر بيان للعتبة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مكتبُ المرجع الدينيّ الأعلى سماحة آية الله العظمى السيّد علي الحسينيّ السيستانيّ(دام ظلّه الوارف) في النجف الأشرف، وبحسب جدول مواقيت الأهلّة لشهر رمضان المبارك لعام (1443هـ) المنشور على موقعه".وتابع، أن "يكون هلال شهر رمضان مساء اليوم السبت (29 شعبان 1443هـ) الموافق لـ(2 نيسان 2022م)، في أُفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (6:22)، بارتفاعٍ عن الأفق 14 درجة و 6 دقائق، ويبقى بعد الغروب ساعة واحدة و11 دقيقة، وتكون نسبة القسم المُنار من القمر بالقياس إلى أكبر قطرٍ يبلغه القرص 1,71%، وفي هذه الحالة يُتوقَّع أن يُرى الهلال مرتفعاً واضحاً جدّاً".

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