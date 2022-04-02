2022/04/02 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، السبت، عن اطلاق المرحلة الاولى لخطة اعادة نازحي وقف ديالى.وقال مدير ناحية العبارة(17كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مئات الاسر نزحت من قرى الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا خلال السنوات الماضية لاسباب متعددة منها هجمات الارهاب ما شكل فراغات امنية خلقت تداعيات سلبية […]

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