القبض على متهم بقضايا المخدرات في واسط

2022/04/02 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بقضايا المخدرات في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات”.واضافت انه “تم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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