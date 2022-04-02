2022/04/02 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vdkmQkDtSTs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسعافات أولية عند بلع اللسان الناجم عن فقدان الوعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسعافات أولية عند بلع اللسان الناجم عن فقدان الوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).