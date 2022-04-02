تصدُّع الزجاج الأمامي لطائرة في منتصف الرحلة.. شاهد ما حدث

2022/04/02 | 12:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت رحلة تابعة لشركة طيران دلتا، أقلعت من مدينة سولت لايك إلى واشنطن العاصمة، مشكلة غير متوقعة عندما تحطّم الزجاج الأمامي للطائرة في منتصف الرحلة.وقالت الشركة إن الرحلة “واجهت مشكلة صيانة في منتصفها“، الأمر الذي أدى إلى هبوطها اضطرارياً في مدينة دنفر.

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