ضبط حالات تلاعب وتزوير في الأنبار والنجف

2022/04/02 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة النزاهة ،اليوم السبت، بضبط حالات تلاعب وتزوير في محافظتي الأنبار والنجف الأشرف.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، “بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالتي تلاعبٍ وتزويرٍ في مُحافظتي الأنبار والنجف”.

وذكرت دائرة التحقيقات أن “العمليَّة الأولى نفَذها الفريق الميدانيُّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار والمُكلَّف بمُتابعة الدوائر التابعة إلى وزارة الزراعة في المحافظة”، مبينة أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في الأنبار تمكَّن من كشف (4) معاملاتٍ (مُزوَّرة) خاصَّةٍ بتجهيز مزارعين وهميِّين بمُستلزماتٍ زراعيَّةٍ.”

وأوضحت أنَّ “الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، إذ تبيَّن بعد التحرِّي عن الهويَّات المدنيَّة العائدة للمُزارعين أنها (مُزوَّرة)”، لافتةً إلى أنَّ “قيمة المُستلزمات الزراعيَّة المُجهَّزة عبر عمليَّة التزوير بلغت (255,226,990) مليون دينار”.وأضاف الى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف انتقل إلى دائرة الصحَّة فيها، وتمكَّن من الكشف عن وجود تلاعبٍ بمواد فحص فيروس كورونا (PCR) التي تُستخدَمُ لفحص المُسافرين عبر منافذ المحافظة”، مُشيرةً إلى أنه “تمَّ خلال العمليَّة ضبط أوليَّات مُعاملات الصرف المُتعلِّقة بمواد الفحص”.

وأكَّدت “قيام بعض مُوظَّفي قسم الأمور الفنيَّة في دائرة الصحَّة بالاشتراك مع أصحاب الشركات والمكاتب التي تتولَّى القيام بتجهيز مواد الفحص بتزوير الكتب الخاصَّة بنتائج تقييم تلك المواد، فضلاً عن تزوير كتب صحَّة الصدور خلال عامي (2020 و2021)”.

وأشار الى أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار والنجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

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