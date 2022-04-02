الجنرال كوريلا قائداً للقيادة المركزية للجيش الاميركي خلفاً لمكنزي

2022/04/02 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تولى الجنرال في الجيش الاميركي، مايكل كوريلا، قيادة القيادة المركزية الاميركية خلفا للجنرال المنتهية ولايته كينيث ماكنزي.

جاء ذلك في بيان نُشر على موقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وكذلك جنوب ووسط آسيا.

وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الاميركية في تامبا بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الاميركي، لويد أوستن.

وأكد أوستن أن القيادة المركزية ستستمر في الازدهار في هذا الوقت الصعب تحت القيادة الموثوقة للجنرال كوريلا، في منطقة لا يزال الوضع فيها صعبا وخطيرا.

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