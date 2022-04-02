تقرير اميركي: العقوبات لا تطيح بقيصر روسيا ولكنها تجعل التسوية صعبة

2022/04/02 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية قراءة الحرب الروسية في أوكرانيا، من منظور تعامل ثلاث إدارات اميركية مع العراق منذ غزو صدام حسين للكويت.

وحذرت من أن التوصيفات الكلامية القاسية التي توجه الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثلما جرى في السابق ضد صدام حسين، لن تساهم لا في اسقاط زعيم الكرملين، ولا في التوصل الى تسوية سياسية، لاسيما مشاركة حلف الناتو في الصراع الأوكراني أمرا غير مرجح، وهو ما سيجعل إنهاء الصراع مع روسيا، مسألة صعبة للغاية.

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